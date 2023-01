Dschungelcamp-Moderatorin Sonja Zietlow - Vom Pilotensessel ins Hauptprogramm

Köln · Moderatorin Sonja Zietlow gehört zum deutschen Dschungelcamp ebenso dazu wie Kakerlaken, C-Promis und Dr. Bob. Sie war von Anfang an dabei. Doch wer ist Zietlow überhaupt? Was hat sie gelernt und wo kommt sie her? Hier gibt’s die Antworten.

28.01.2023, 10:32 Uhr

Sonja Zietlow (geboren am 13. Mai 1968 in Bonn) ist ein echtes Dschungelcamp-Urgestein. Seit RTL die Ekelshow aus Australien 2004 auf Sendung schickte, ist Zietlow als Moderatorin an Bord – zunächst zusammen mit Dirk Bach, seit 2013 mit Daniel Hartwich. Die als hochbegabt geltende Zietlow (IQ von 132) wuchs im Bonner Ortsteil Plittersdorf auf und zog in ihrer Jugend zusammen mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Bergisch Gladbach. Sie machte Abitur und ging dann im Jahr 1989 an die Verkehrsfliegerschule Bremen der Lufthansa. Dort erwarb sie die Verkehrspilotenlizenz, was es ihr ermöglichte, von 1991 bis 1993 als Erste Offizierin im Cockpit einer Boeing 737 zu arbeiten. Fürs Fernsehen entdeckt wurde Zietlow als Kandidatin in der Fernsehsendung „Herz ist Trumpf“. Ihre ersten Sendungen waren das Kinderprogramm „Bim Bam Bino“ im Kabelkanal, die Gameshow „Hugo“ (kabel eins) und die Sendung „Hotzpotz“ bei RTL II, in der sie skurrile Werbespots aus aller Welt vorstellte. Zwischen 1997 und 2001 leitete Zietlow im Nachmittagsprogramm von Sat.1 die nach ihr benannte Talkshow „Sonja“, danach die Quizshow „Der Schwächste fliegt“ auf RTL. Neben ihrem Dschungelcamp-Egangement ab 2004 moderierte Zietlow noch etliche weitere Fernsehformate. Zwischenzeitlich wechselte sie sogar die Seiten und nahm in der zweiten Staffel der ProSieben-Rateshow „The Masked Singer“ als Kandidatin teil. Verkleidet als Hase belegt sie dabei den vierten Platz. In der darauffolgenden Staffel saß sie dann selbst im Rate-Team. Zietlow gilt als ausgewiesene Tierfreundin. Sie ist zum Beispiel Schirmherrin des Fördervereins Beschützerinstinkte, der sich für in Not geratene Hunde einsetzt und die Ausbildung von Therapiehunden fördert. Seit November 2002 ist Sonja Zietlow in zweiter Ehe mit dem Fernsehautor Jens Oliver Haas verheiratet, den sie bei Dreharbeiten kennenlernte. Sie lebt mit ihm südlich von München. Zietlow hat eine Schwester und zwei Halbbrüder. Hier geht es zur Bilderstrecke: Das ist Sonja Zietlow

