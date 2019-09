„Wer wird Millionär?“ : Die Millionen-Fragen zum Nachquizzen

Düsseldorf In 20 Jahren „Wer wird Millionär“ haben es einige Kandidaten bis zur letzten Frage geschafft. Aber hätten auch Sie die richtige Antwort gegeben? Machen Sie den Test.

Jan Stroh aus Hamburg ist der 15. Millionengewinner in der 20-jährigen Geschichte der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“. Der 35-Jährige, der nach eigenen Angaben in 20 Jahren keine Ausgabe der Sendung verpasst hat, konnte am Montagabend alle 15 Fragen beantworten und sicherte sich so die Million.