„Acht Zigaretten aus 75 Minuten“ Sandra Maischberger hat Aschenbecher aus letzter Sendung mit Helmut Schmidt konserviert

Schmidt sei damals im Rollstuhl zum Interview erschienen, habe bereits alt und gebrechlich gewirkt. „In seinem Kopf war er allerdings viel heller, als manche von uns in ihrem ganzen Leben jemals sein werden“, zitiert „Bild“ die Moderatorin weiter. Mit Schmidt habe sie direkte Einblicke in politische Denkmuster erhaschen können und daher immer besonders lange an den richtigen Fragen gefeilt: „Die Interviews mit ihm waren wie ein journalistisches Schachspiel“, führt Maischberger aus. Zu ihrer Strategie gehörte demnach auch, „besonders laut, besonders langsam und mit besonders tiefer Stimme“ zu sprechen. So habe der Altkanzler sie besser verstanden.