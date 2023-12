40 Jahre „Drombuschs“ und Co 1983 – Das letzte Jahr ohne Privatfernsehen

„Unsere schönsten Jahre“: ZDF-Vorabendserie von Franz Geiger. Die Hauptrollen spielten Uschi Glas und der in diesem Jahr gestorbene Elmar Wepper. Premiere war am 1. September '83. Auch in dieser Serie, in der die Verkäuferin Elfi und der Tischlermeister Raimund schließlich zusammenkommen, mimte Helmut Fischer - wie schon in „Monaco Franze“ - einen Münchner Vorstadt-Casanova.