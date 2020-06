Neue Zahlen : So viele Millionäre gibt es auf der Welt - und in Deutschland

Champagner wird bei der der Berliner Modewoche angeboten. Symbolbild. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin/Boston Die Zahl der Millionäre weltweit hat sich in den vergangenen 20 Jahren fast verdreifacht. In Deutschland leben etwa doppelt so viele Millionäre als noch vor zwei Jahrzehnten. Überdurchschnittlich viele haben ein Gesamtvermögen von mehr als 100 Millionen Dollar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group verfügten Ende 2019 mehr als 24 Millionen Menschen über ein Vermögen von einer Million US-Dollar (rund 89.000 Euro) oder mehr. 1999 waren es noch 8,9 Millionen Menschen. Die große Mehrheit von ihnen lebt in den USA, Deutschland liegt mit 400.000 Millionären an siebter Stelle. Die Zahl dieser Superreichen in der Bundesrepublik hat sich damit in den vergangenen zwei Jahrzehnten verdoppelt.

Foto: dpa/Evan Agostini 11 Bilder Das sind die 10 bestbezahlten Promis

Noch weiter vorne liegt Deutschland bei Menschen, die mehr als 100 Millionen US-Dollar (rund 89,1 Mio Euro) Vermögen haben. Mit 2400 Menschen ist das nach den USA und China dem Bericht zufolge die dritthöchste Zahl an extrem vermögenden Menschen in einem Land. Insgesamt verfügen Millionäre weltweit über mehr als 50 Prozent des Vermögens.

(anst/dpa)