Mode auf dem Laufsteg Das sind die Outfits der Fashion Week Berlin 2023

Bei der Fashion Week Berlin ging es aber nicht nur um Mode: Eine Aktivistin geht bei einer als Adidas-Show getarnten Performance im Rahmen der Berliner Fashion Week über den Laufsteg. Für die Show hatte das New Yorker Aktionsbündnis The Yes Men Einladungen unter einer Domain verschickt. Bei der Show warfen die Aktivisten dem Sportartikelhersteller vor, sich nicht für die Arbeitsrechte von Textilarbeitern in Südostasien einzusetzen.