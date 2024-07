Unfälle in Kall und Weilerswist Zwei Kinder von Autos überrollt – Fahrerflucht in einem Fall

Bei zwei Autounfällen im Kreis Euskirchen sind zwei Kleinkinder schwer verletzt worden. In einem Fall kam es zur Fahrerflucht: In Weilerswist übersah eine Frau ein einjähriges Kind und überrollte es mit ihrem Wagen, wie die Polizei mitteilte. Sie stieg aus dem Pkw, es kam zum Streit mit Zeugen. Ein Mann stieg aus dem Auto, zerrte die Fahrerin hinein, setzte sich selbst hinters Steuer und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.