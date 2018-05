Kopenhagen: EU-Bericht: Badestellen in Deutschland fast alle sauber

Kopenhagen Die Badestellen in Deutschland haben wieder gute Bewertungen bekommen. Ob See, Fluss oder Meer - fast überall zwischen Bodensee und Westerland können sich Schwimmbegeisterte bedenkenlos in die Fluten stürzen.

Acht Gewässer fielen bei den Testern durch. Den Stempel "mangelhaft" bekamen zwei Badestellen in Bayern - am Satzdorfer See in Runding und am See Freigericht-Ost bei Kahl am Main. In Brandenburg erwischte es die Spreelagune in Lübben, in Hessen das Südufer des Werratalsees. In Baden-Württemberg sollte man am Goldscheuer-Badesee in Kehl vorsichtig sein, in Sachsen an der Blauen Adria in Bautzen und in Sachsen-Anhalt am Strandbad Reinsdorf. Bereits zum zweiten Mal in Folge schlecht bewertet wurde die Ostsee-Badestelle in Tremt zwischen Stralsund und Rügen. Hier gibt es sogar ein Badeverbot.