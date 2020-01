Gerichtsentscheidung in Essen : Jobcenter muss Kosten zur Konservierung von Spermien tragen

Essen Ein Hartz-IV-Empfänger hat einen Anspruch auf Übernahme der Kosten für die Konservierung seiner Samenzellen, wenn ihm der Verlust seiner Fruchtbarkeit aufgrund einer medizinischen Behandlung droht.

Dies entschied das Landessozialgericht NRW in Essen in einem am Donnerstag bekanntgewordenen Urteil (AZ: L 7 AS 845/19). Damit widerriefen die Essener Richter ein erstinstanzliches Urteil des Sozialgerichts Duisburg.