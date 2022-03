Eurovision-Vorentscheid : Malik Harris wird im Mai für Deutschland singen

Malik Harris mit seiner Gitarre bei der Show "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid" am 4. März 2022. Foto: dpa/Britta Pedersen

Hamburg Das Radio- und TV-Publikum hat entschieden: Der 24-jährige Malik Harris gewann am Freitagabend mit seinem Lied "Rockstars" den deutschen ESC-Vorentscheid gegen fünf Konkurrenten.

Der 24-Jährige Malik Harris aus Landsberg am Lech konnte sich beim deutschen ESC-Vorentscheid in der Summe aus den Stimmen von Radiohörern und Fernsehzuschauern durchsetzen.

So findet der Eurovision Song Contest 2022 statt

Länder, Chancen, Übertragung : So findet der Eurovision Song Contest 2022 statt

Nachdem zuletzt Jurys den deutschen ESC-Starter bestimmt hatten, ließ die ARD in diesem Jahr Radiohörer und Fernsehzuschauer abstimmen. In der Abstimmung der Radiostationen lag Harris noch auf Platz zwei hinter dem Duo Mael und Jonas. Weil er aber vom Fernsehpublikum die mit Abstand meisten Stimmen erhielt, konnte er sich am Ende durchsetzen.