Erziehung „Mädchen sollen noch immer Tisch decken und brav sein“

Oschmann So eine Forderung wäre weltfremd. Gerade, wenn Erwachsene Kindern begegnen, sprechen sie oft bei der Kontaktaufnahme das Äußere an. Hübsch, cool – solche Bemerkungen machen wir eben, da würde ich niemandem den Mund verbieten wollen. Aber man kann sich vornehmen, das Eigenständige oder Ungewöhnliche an diesem Äußeren zu loben. Lieber die „krasse Kombi“ oder ein besonderes Detail loben als ein vollkommen angepasstes Äußeres. Ohnehin muss man aber wissen, dass Erwachsene vor allem durch das erziehen, was sie vorleben, nicht durch das, was sie sagen. Mag man selbst Rosa, Glitzer und Co, was ja nicht verwerflich ist, wird das bis zu einem gewissen Alter auch nachgeahmt werden. In der Pubertät kommt dann oft die Gegenwehr. Also würde ich Eltern empfehlen: Geduld zu haben, anzuschauen, nicht negativ zu bewerten, eher nach den Gründen zu fragen, warum die Tochter diesen oder jenen Trend mitmacht.