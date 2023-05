Anschreien und schlagen Wenn Kita-Kinder Gewalt ausgesetzt sind

Im Rheinland in Nordrhein-Westfalen listeten die Behörden 2022 insgesamt 271 Fälle von pädagogischem Fehlverhalten auf, 46 mehr als im Jahr davor. Auch in Bayern gab es einer Umfrage des Bayerischen Rundfunks von Ende Dezember zufolge einen Anstieg - ebenso in Baden-Württemberg, wo laut „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ 2021 die Zahl der Verdachtsfälle von körperlicher, seelischer, sexueller Gewalt oder Verletzungen der Aufsichtspflicht um 20 Prozent auf 330 gestiegen war.