In NRW und der Welt Diese Tiere haben 2022 für Schlagzeilen gesorgt

Papa Faultier: Gar nicht faul beim Thema Nachwuchs zeigte sich im März das älteste Faultier der Welt, das nicht in freier Wildbahn lebt. Jan ist im Krefelder Zoo zuhause und wurde im Alter von 52 Jahren zum 20. Mal Vater. Sein Sohn bekam den Namen Kalle. Aufgrund seines hohen Alters ist Jan im Guinnessbuch der Rekorde vermerkt. In der Regel können Faultiere laut dem Zoo Frankfurt in menschlicher Obhut bis zu 40 Jahre alt werden. In freier Wildbahn sei die Lebenserwartung der Tiere dagegen deutlich geringer.