Energiekrise trifft Schwimmkurse : Kinder lernen im Neoprenanzug schwimmen

Düsseldorf Um Energie zu sparen, senken viele Schwimmbäder die Wassertemperatur. Das hat auch Folgen für die ohnehin knappen Schwimmkurse. Wie die Bäder und Schwimm-Schulen damit umgehen.

„Die Kinder frieren“, sagt Claudia Stockfleit-Schwarzer, Betreiberin der Duisburger Schwimmschule „Swimming Turtles“. Wie in vielen anderen Bädern in Nordrhein-Westfalen wurde die Wassertemperatur auch in den Bädern gesenkt, in denen ihre Schüler schwimmen lernen. Die Häuser sollen Energie sparen, und die Schwimmlehrer müssen damit umgehen.