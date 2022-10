Twitter, Instagram & Co. : Die witzigsten Memes und Sprüche zur Energiekrise

Twitter, Instagram & Co.

Düsseldorf Die Energiekrise trübt die Stimmung in Deutschland. Es gibt viele langwierige und ernste Debatten zu dem Handeln der Politik - in den sozialen Medien finden sich dagegen knackige Sprüche, die das Thema humoristisch anpacken und teils erstaunlich gut auf den Punkt bringen.

Die Energiekrise beschäftigt derzeit ganz Deutschland. Und das Handeln der Politik zieht jede Menge Diskurs nach sich. Nicht nur in Talkshows und unter Politikern wird diskutiert, auch im Privaten und in den sozialen Medien entstehen Debatten, die häufig sehr angespannt und hitzig sind, da sich derzeit viele Menschen aufgrund der steigenden Preise in ihrer Existenz bedroht fühlen.