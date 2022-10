Wir helfen Ihnen auf die Sprünge: Der Twitter-User spielt auf die CDU-Spendenaffäre in den 90er-Jahren an. Wolfgang Schäuble soll damals von Kaufmann und Rüstungslobbyist Karlheinz Schreiber eine Parteispende über 100.000 DM in seinem Büro erhalten haben. Schäuble hatte kürzlich Tipps zum Durchhalten in der Energiekrise gegeben. Sein Vorschlag: Eine Kerze und zwei Pullover - für alle ohne 100.000 Euro versteht sich.