Spanien im Lottofieber Das Leid mit Spaniens Weihnachtslotterie „El Gordo“

Der Hauptgewinn von mehreren hundert Millionen Euro ging übrigens noch nie nur an eine einzige Person, sondern er wird stets unter vielen Gewinnern aufgesplittet. Das dürfte auch dieses Jahr nicht anders sein. In 2022 teilt sich jede der fünfstelligen Losnummer in 180 Serien und dann noch einmal in Zehntellose („décimos“) auf. Sodass also von jeder Nummer wenigstens 1800 Zehntellose im Umlauf sind.