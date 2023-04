Mikrozensus Fast ein Viertel der Bevölkerung ist in einem anderen Land geboren

Nahezu ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte. Die absolute Zahl der Eingewanderten in erster und zweiter Generation stieg im vergangenen Jahr um 6,5 Prozent auf 20,2 Millionen Menschen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Damit wuchs ihr Anteil an der gesamten Bevölkerung von 23 Prozent im Jahr 2021 auf 24,3 Prozent im vergangenen Jahr.