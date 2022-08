Ideen zum Schulanfang : Tipps für die perfekt gefüllte Schultüte

Düsseldorf Bald beginnt für Schulanfänger in NRW der Ernst des Lebens. Versüßt wird der durch die Schultüte. Doch was gehört da eigentlich rein? Wir haben Tipps – von praktisch bis lecker.

„Viele Eltern geben Süßigkeiten in die Schultüte. Wir empfehlen das aber nicht unbedingt“, sagt Cornelia Espeter, Mitarbeiterin bei der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung der Verbraucherzentrale NRW. Besser sei Trockenobst. „Bananenchips, Apfelringe oder getrocknete Mangos sind zwar auch süß, enthalten aber auch Ballaststoffe und Mineralstoffe“, erklärt Espeter. „Viele Kinder kennen auch noch gar kein Trockenobst, daher ist es für sie etwas ganz Besonderes“, so die Beraterin. Auch Nüsse eigneten sich gut für die Schultüte. Sie stellten viel Energie zur Verfügung.

Auch Müsli erfülle diese Funktion. Eltern könnten es gemeinsam mit ihrem Kind in einer Pfanne rösten. „Das Müsli kann man dann in kleine Tüten packen und als Snack mitgeben“, sagt Espeter. Für Schulanfänger sei es außerdem schön, vor dem aufregenden Schulstart ein gemeinsames Erlebnis mit den Eltern zu haben. Die Müsli-Tütchen erinnerten das i-Dötzchen dann an die gemeinsame Aktivität. Stress vermeiden Eltern, wenn sie das Müsli nicht erst am Abend vor Schulanfang in die Pfanne packen. „Das Müsli kann man ja auch schon eine Woche vorher rösten“, sagt Espeter.

In die Schultüte lassen sich auch kleine Geschenke wie Aufkleber oder einen besonderen Anspitzer packen. „Die Geschenke sollten einen Bezug zur Schule haben“, sagt Espeter. Als Geschenke eigneten sich auch eine Brotdose und eine Trinkflasche. „Die Flasche sollte nicht zu schwer sein, der Kunststoff sollte sich für Lebensmittel eignen und man sollte darauf achten, dass der Verschluss eine gute Qualität hat“, so die Beraterin. Auch bei der Brotbox empfehle es sich, auf langlebige Materialien und einen guten Verschluss zu achten. „Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn die Gurke darin mal ein bisschen suppt“, erklärt Espeter. Die Brotdose sollte außerdem möglichst unterteilt sein, damit neben einer Stulle auch Möhrenstücke oder Gurkenscheiben Platz finden. Wer seinem Kind schon am ersten Tag ein Butterbrot mitgeben wolle, sollte sich aber informieren, ob die Schulanfänger ihre Schultüten schon in der Schule öffnen dürfen. Wenn der Inhalt der Schultüte erst zu Hause inspiziert werden darf, empfehle es sich, die Brotdose in den Rucksack zu packen.