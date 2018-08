Genua : Ein Land sucht nach Schuldigen

Mit Baggern und Kränen werden Trümmerteile der eingestürzten Brücke weggeräumt. Foto: dpa/Zheng Huansong

Genua Nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua mit mindestens 39 Toten wird Nachlässigkeit beim Bau für das Unglück verantwortlich gemacht. Das Problem betrifft ganz Italien. Die Ermittlungen haben aber erst begonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julius Müller-Meiningen

Der blaue Lkw mit der grünen Plane steht immer noch da. Hoch oben thront er auf den Resten der Brücke. Wenige Meter vor ihm tut sich der Abgrund mit den in sich zusammengebrochenen Betontrümmern auf. Ein trauriges Fanal für die Katastrophe. Mindestens 39 Menschen sind beim Einsturz der Morandi-Brücke am Dienstagmittag bei Genua gestorben.

Luigi saß am Steuer, als die Brücke vor ihm unter einer riesigen Staubwolke einstürzte. „Ein Auto überholte mich, also stieg ich auf die Bremse“, erzählte der 37-jährige Fahrer des Lkws einer italienischen Zeitung nach dem Unglück. Wobei Unglück die Sache kaum trifft. Dass die Brücke in sich zusammenfiel wie ein Kartenhaus, ist kaum als Zufall zu bezeichnen.

Neben den bislang 39 Toten melden die Behörden 16 zum Teil Schwerverletzte. Fünf Leichen konnten noch nicht identifiziert werden. Die Feuerwehr sucht mit Suchhunden, obwohl es kaum Hoffnung auf Überlebende gibt. Mehr als 30 Autos und drei Laster sollen wie Spielzeug in die Tiefe gepurzelt sein und begruben Menschen unter sich. Die Trümmer stürzten auf Bahngleise und kaum besiedeltes Industriegebiet, sonst hätte es wohl noch mehr Opfer gegeben.

Notstand für 12 Monate ausgerufen

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte rief am Mittwochabend den Notstand in der Stadt aus. Der Ausnahmezustand soll für zwölf Monate gelten. Die Frage, ob es sich bei dem Einsturz um ein zufälliges, fatales Schicksalsereignis, eine „fatalità“ handelt, verneinte Oberstaatsanwalt Francesco Cozzi. Seine Behörde ermittelt gegen Unbekannt. Es scheint eindeutig, dass menschliche Nachlässigkeit die 1967 eingeweihte und mehr als 1100 Meter lange Morandi-Brücke zum Einsturz brachte.

„Brücken stürzen nicht zufällig ein“, behauptet der aus Genua stammende italienische Star-Architekt Renzo Piano. „Sie sind Symbole.“ Der Einsturz der Morandi-Brücke in Genua ist auch ein Symbol für die Nachlässigkeit Italiens mit sich selbst. Denn wer das Land in diesen Jahren erlebt und beobachtet, wundert sich kaum noch über derartige Ereignisse. Genua und Ligurien waren in den vergangenen Jahren Schauplatz verheerender Überschwemmungen, die der Natur angelastet werden, aber durch Klimawandel und Bauwut auch menschengemacht sind.



zurück

weiter

Die Hauptstadt Rom versinkt seit Jahren im Müll, Neapel erstickt in brutaler Kriminalität, seit einiger Zeit müssen Migranten als Sündenböcke der in Wahrheit extrem über sich selbst frustrierten Italiener herhalten. In Rom gehen wegen mangelnder Wartung wöchentlich Busse in Flammen auf, es gibt eine Autobahnbrücke auf dem Weg zum Flughafen, deren Stabilität nicht gewährleistet sein soll, auf der sich aber täglich der Verkehr staut. Brücken in Kalabrien und Sizilien gelten als einsturzgefährdet.

In Genua ist die Situation besonders prekär

Viele von ihnen sind völlig überlastet. In den letzten Jahren stürzten Viadukte bei Ancona, Agrigent und Fossano ein. Wenige Menschen starben, deshalb gab es kaum Schlagzeilen. Die Situation in Genua ist besonders prekär. Natürlich ist die zwischen Wasser und Hügeln gebaute Stadt dem enormen Verkehrsaufkommen längst nicht mehr gewachsen. 5000 Laster sollen die Morandi-Brücke täglich überquert haben, mehr als 25 Millionen Fahrzeuge pro Jahr, das ist viermal so viel wie vor 30 Jahren. Nur seit Jahresbeginn hat der Verkehr auf der betroffenen Strecke um 18 Prozent zugenommen. Seit Jahren wird über die Empfindlichkeit der mehr als 50 Jahre alten Brücke diskutiert, manche sahen die Tragödie kommen.

Nun beginnt die Jagd nach den Schuldigen. Die Verantwortlichen der Autobahngesellschaft Autostrade d’Italia stehen ganz oben auf der Abschussliste. Arbeitsminister Luigi Di Maio brachte bereits Geldstrafen für die Autobahnbetreiber in Höhe von 150 Millionen Euro und die Entlassung der Manager ins Spiel. Von großen Infrastruktur-Plänen ist in Italien nun die Rede, von systematischen Untersuchungen bei Brücken, Tunneln und Viadukten. Ministerpräsident Conte schrieb auf Facebook: „Was in Genua passiert ist, ist nicht nur für die Stadt, sondern auch für Ligurien und ganz Italien eine tiefe Wunde.“