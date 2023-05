Umstrittene Leihroller Hintergründe zum E-Scooter-Verbot in Paris

Damit kommt er Menschen wie Sophia entgegen, die die „Trottinettes“ regelmäßig mieten. Die meisten Fahrerinnen und Fahrer sind zwischen 20 und 30 Jahre alt und haben sich an der Volksabstimmung Anfang April kaum beteiligt. Das Referendum war von seiner Anlage her klar an die Gegnerinnen und Gegner gerichtet: Eine eher ältere Wählerschaft, die noch ins Wahllokal geht. Ein Online-Votum war nicht vorgesehen und selbst für die Abstimmung in der Kabine standen nur 20 Wahllokale zur Verfügung. Informationen zum Referendum wurden kaum über die von einem jungen Publikum genutzten soziale Netzwerke wie Instagram und TikTok verbreitet. „Das hat dazu geführt, dass der Graben zwischen ‚Pro‘ und ‚Contra‘ sich so stark geweitet hat, wie das in Frankreich selten beobachtet wurde“, kritisierten die drei Betreiber der Leihroller. Ihnen bleibt jetzt nur noch, ihre Roller aus Paris abzuziehen. Sie sollen an 250 andere Standorte in Frankreich und anderswo in Europa verlegt werden.