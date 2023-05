Vorfall am Düsseldorfer Flughafen „Plötzlich stand eine Person vor mir, die da nicht sein durfte“

Es ist 3.15 Uhr am frühen Sonntagmorgen des 23. April, als Stephan (Name geändert) sich im Sicherheitsbereich des Flugsteigs B des Düsseldorfer Flughafens auf seinen Schichtbeginn als Luftsicherheitsassistent vorbereitet; in einer Viertelstunde öffnen die Sicherheitskontrollstellen und die ersten Fluggäste des Tages kommen. Plötzlich kommt eine Arbeitskollegin auf ihn zugelaufen – und mit ihr eine unbekannte Person, die sich nicht in diesem sensiblen Sicherheitsbereich aufhalten dürfte. „Wir haben alle einen großen Schreck bekommen. Die unbekannte Person machte auf uns keinen freundlichen Eindruck – vorsichtig gesagt“, berichtet Stephan. Wie die unbekannte Person in diesen Bereich gelangt ist, wissen Stephan und seine Kollegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht – nur, dass sie dort nicht sein darf. „Ich habe das noch nie erlebt – und ich arbeite schon sehr lange am Flughafen“, sagt er.