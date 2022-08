Nicht nur am Rhein, sondern rund um den Globus lässt die Dürre Flüsse und Seen austrocknen. Zutage kommen versunkene Ruinen, Wracks und sogar jahrtausendealte Fußspuren. In Spanien in der Provenz Orense unweit der Grenze zu Portugal musste Anfang der 1990er-Jahre das Dorf wegen des Baus des Lindoso-Stausees von den 120 Einwohnern verlassen werden. Die Ruinen des Geisterdorfes Aceredo kamen im Februar durch den gesunkenen Pegel zum Vorschein.