Schlag gegen internationalen Drogenhandel : 33 Millionen Methamphetamin-Pillen in Thailand und Laos konfisziert

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Den Behörden in Laos und Thailand ist en Schlag gegen den internationalen Drogenhandel gelungen (Symbolbild).

Bangkok/Vientiane In zwei Operationen ist den Behörden in Thailand und Laos ein Schlag gegen die internationale Drogenkriminalität gelungen. Sie beschlagnahmten 33 Millionen Pillen und 500 Kilogramm Crystal Meth.

In Laos konfiszierte die Polizei 33 Millionen Methamphetamin-Pillen und 500 Kilogramm Crystal Meth. Es handele sich um die drittgrößte Beschlagnahmung der Droge in der Geschichte des Landes, berichteten laotische Medien am Montag unter Berufung auf die UN-Behörde zum Kampf gegen Drogen und Kriminalität (UNODC).

Die Drogen wurden in der nördlichen Provinz Bokeo entdeckt, nachdem Beamte einen Lastwagen kontrolliert hatten. Darin fanden sie zunächst 200.000 Methamphetamin-Pillen. Ein Verhör des Fahrers brachte die Einsatzkräfte auf die Spur einer Drogenbande, was schließlich zu der rekordverdächtigen Beschlagnahmung führte.

In der gleichen Region hatten die Behörden im vergangenen Oktober 55,6 Millionen Methamphetamin-Pillen und 1537 Kilogramm Crystal Meth sichergestellt. Es handelte sich um einen der größten Drogenfunde in Südostasien überhaupt.

Auch in Thailand teilten die Behörden am Montag mit, dass knapp sechs Millionen Pillen Methamphetamin konfisziert wurden. Die Drogen seien in der nördlichen Provinz Chiang Rai in einem Pick-up-Truck gefunden worden, so die Polizei.

Das sogenannte Goldene Dreieck in der Grenzregion zwischen Thailand, Laos und Myanmar ist einer der wichtigsten Drogenumschlagplätze in Asien. In der Region werden seit einiger Zeit verstärkt synthetische Drogen wie Methamphetamin hergestellt.

(toc/dpa)