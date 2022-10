Grenzland : Hitzige Debatten um den Wolf

In niederländischen Drenthe im Grenzland gibt es hitzige Diskussionen um den Wolf (Archivbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Drenthe/Grenzland Nicht nur am Niederrhein sorgt der Wolf für hitzige Debatten. Jenseits der niederländischen Grenze, wo seine Rückkehr erst vor wenigen Jahren fast euphorisch begrüßt wurde, wollen viele ihn nun wieder loswerden.

“Es war einmal ein mächtiges Wesen, das wir als bösartig ansahen. Ein märchenhaftes Raubtier, um sich davor zu fürchten.” So beginnt der Dokumentar- Film „Wolf“, der seit einigen Wochen in niederländischen Kinos läuft. Er zeigt, wie sich der sagenumwobene Jäger nach 150 Jahren Abwesenheit wieder in den hiesigen Wäldern niederlässt. Der Film ist ein eindringliches Portrait des unter Schutz stehenden Wolfs. Seine Rückkehr sieht er als Zeichen für die Restauration der Natur in dem dicht besiedelten Land.

In Drenthe, der nordöstlichen, an das Emsland grenzenden Provinz, wird diese Sichtweise zunehmend in Frage gestellt. Einerseits scheint Drenthe mit seinen zahlreichen Wäldern wie geschaffen als Lebensraum für den Wolf. Doch kommt es immer häufiger vor, dass er diesen verlässt und sich am Viehbestand umliegender Bauern bedient. Eine Karte, veröffentlicht in der Regionalzeitung Dagblad van het Noorden, zeigt mit zahlreichen roten Punkten an, wo in den letzten Jahren Wölfe Nutz- Tiere angriffen. Alleine im Oktober fielen ihnen innerhalb einer Woche eine Ziege, ein Pony und mehrere Schafe und Kühe zum Opfer.

Es war die Ziege, die das Problem nachdrücklich auf die politische Tagesordnung brachte. Ihre Besitzer, das Bauernpaar Anique van de Zwaag und Albert ten Heuvel aus Fluitenberg, fuhren das tote Tier Mitte Oktober auf einer Schubkarre ins Provinzgebäude in Assen, der Hauptstadt von Drenthe, und strahlten dies live auf Sozialen Medien aus. Die Bäuerin gab an, der Wolf, der schon mehrfach Tiere angegriffen habe, komme immer näher an den Hof, sodass sie sich um ihre Kinder sorge.

“Es ist deutlich geworden, dass wir hier wirklich ein Problem haben”, so Henk Jumelet, in der Provinz- Regierung zuständig für Landwirtschaft, zum TV- Sender RTV Drenthe. Seine christdemokratische Parteikollegin Femke Koekoek, Fraktionschefin im Gemeinderat von Hoogeveen, sagte dem Dagblad van het Noorden: “Drenthe ist zu klein für den Wolf. Das merkt man daran, dass er immer wieder außerhalb seines Lebensraums kommt, um Schafe und anderes Vieh anzugreifen. Wir sind nicht primär gegen den Wolf, aber wir finden, dass der Staat die Aufgabe hat, seine Bürger zu beschützen.” Ob das geschehen solle, indem man Wölfe an einen anderen Ort bringe oder sie abschieße, ließ Koekoek offen.

Drenthe ist neben dem in der Mitte des Landes gelegenen Naturgebiet Veluwe und dem südöstlichen Brabant eine der drei Gegenden, in denen sich Wolfsrudel mit insgesamt 25 bis 30 Tieren angesiedelt haben, erklärt der Ökologe Glenn Lelieveld. Die genaue Zahl sei nicht bekannt, da gerade im Herbst Jungtiere in andere Gebiete abwandern könnten. Bei der Tierschutz- Organisation „Säugetier- Vereinigung“ koordiniert er die Meldestelle, bei der man angeben kann, wenn man irgendwo einen Wolf gesehen hat. Man verfolge die Aktivitäten der Wölfe und leite dies weiter, wobei es an der Regierung liege Maßnahmen zu ergreifen. “Weiterhin steht es natürlich allen frei, ihre eigene Meinung über den Wolf zu haben.”

Eine sehr deutliche vertrat Ende Oktober ein Kolumnist des in der nahen Provinz Overijssel erscheinenden Steenwijker Courant. Unter dem Titel “Wolf- Plage“ ereiferte er sich über “Naturfreaks, die selbst oft in der Stadt wohnen und keine Ahnung haben, was ein Wolf so alles anrichten kann.“ Sein Vorschlag: den Wolf verjagen- oder jagen, um den Viehbestand zu beschützen. Für letzteres spricht sich inzwischen auch eine Parlaments- Mehrheit der an Drenthe grenzenden Provinz Friesland aus.

Auch Arend Steenbergen, Mitglied der Regionalverwaltung der Agrar- Vereinigung LTO, fordert so schnell es geht Schritte seitens der Politik. “Drenthe ist zu klein für den Wolf. Die Natur ist hier zu zersplittert. Die ganzen Niederlande schauen darauf, was die Provinz tut um das Problem anzugehen.“ Henk Jumelet, der Landwirtschaftsexperte der Drenther Regierung, tendiert auch in diese Richtung. “Die Gesetzgebung richtet sich auf das Interesse des Wolfs. Es wird Zeit, dass wir nach Interessen von Tierhaltern schauen.“ Schwierig sei aber, dass der Wolf in Europa den höchsten Schutzstatus habe.