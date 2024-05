Darauf sollte man achten Drei Viertel laden Smartphone nachts

Beim Laden des Smartphones haben viele Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland offenbar ähnliche Gewohnheiten. Drei Viertel (77 Prozent) laden ihr Smartphone nachts - 85 Prozent in der Steckdose. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die der Digitalverband Bitkom am Freitag in Berlin vorstellte. Knapp die Hälfte (43 Prozent) versorgt ihr Smartphone demnach täglich mit Strom.