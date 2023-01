In Dortmund Polizei nimmt am Wochenende gleich zweimal Autoaufbrecher fest

Dier Dortmunder Polizei hat am Wochenende gleich zweimal Autoaufbrecher festgenommen. Die erste Festnahme erfolgte nach einer Tat an der Semerteichstraße in Dortmund-Hörde. In Höhe der Einmündung Auf'm Brautschatz hatte ein Zeuge zwei Männer beobachtet, die sich an einem dort abgestellten Lieferwagen zu schaffen machten, und die Polizei alarmiert. Diese stellte vor Ort fest, dass die Tür des Fahrzeugs aufgebrochen und aus dem Innenraum Werkzeug entwendet worden war.