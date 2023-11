Auf Mallorca-Rückflug Ryanair-Maschine muss in Münster notlanden

Aufgrund technischer Probleme musste am Sonntag, 12. November eine Ryanair Maschine aus Mallorca, am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) notlanden. Wie der Westfälische Anzeiger berichtete, stellen die Piloten noch vor dem geplanten Landeanflug in Dortmund ein Problem mit den Landeklappen fest. Sie entschieden sich deswegen dazu, bis nach Münster/Osnabrück weiterzufliegen, wo die Landebahn etwa 200 Meter länger ist. Dadurch konnte das Flugzeug länger ausrollen.