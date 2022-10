Toxikologisches Gutachten : Tödliche Polizeischüsse in Dortmund – 16-Jähriger hatte weder Alkohol noch Drogen im Blut

Dortmund/Düsseldorf Der Fall um einen erschossenen 16-Jährigen in Dortmund beschäftigt weiter die Ermittler. Nun ist klar: Der Jugendliche stand nicht unter Drogen - was vielleicht erklärt hätte, dass er sich trotz Pfeffersprays und einem Taser-Treffer weiter auf die Polizisten zubewegt haben soll.

Wie es in einem früheren Bericht an den Landtag hieß, traf dabei der zweite Schuss: Eine Elektrode habe den Jugendlichen am Glied getroffen, eine am Unterbauch. Das habe den 16-Jährigen nicht gelähmt, ihm aber wahrscheinlich weh getan. Inzwischen gehen die Ermittler nach dpa-Informationen davon aus, dass der Jugendliche sich vor Schmerzen mindestens gekrümmt haben muss - da er eben nicht durch Drogen oder Alkohol betäubt gewesen sei.