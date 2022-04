Wenn der verarmte Mozart (1756 – 1791) das gewusst hätte. Ein Brief an seinen engen Freund, den Botaniker Nikolaus Joseph von Jacquin (1727 – 1817), brachte bei einer Auktion 2015 in den USA 217.000 US-Dollar (196.800 Euro) ein.

"Schick mir doch die Partituren zurück". Viel stand nicht drin in dem einseitigen Schreiben: Wie das Bostoner RR-Auktionshaus mitteilte, bat Mozart seinen Freund, ihm per Boten die Partituren für das Klavierquartett Nr. 1 G-Moll, die Violinsonate Nr. 33 in Es-Dur und das Trio für Klavier, Violine und Cello G-Dur zurückzuschicken.