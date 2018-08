Online-Karten: Diese deutsche Straße gibt es nicht - und sie liegt nicht in Bielefeld

Düsseldorf Für die Autoroute oder um sich nicht zu verlaufen - immer mehr Menschen orientieren sich an Online-Karten. Doch nicht alles, was darauf zu sehen ist, gibt es auch wirklich.

Paper Towns und Trap Streets heißen solche Orte, übersetzt Papiertstädte und Fallenstraßen. Gemeint sind Orte, die Kartenanbieter erfunden haben, um Kartenfälschern auf die Schliche zu kommen. Der Trick stammt aus einer Zeit, als es man noch nicht schnell und einfach per Satellitenaufnahme an Kartenmaterial kam. Die Fälscher übernehmen das Kartenmaterial meist ohne jede Straße, jede Stadt oder jeden See zu prüfen - und kopierten somit auch die erfundenen Orte mit. Drei der berühmtesten Beispiele für Paper Towns beziehungsweise Trap Streets:

So findig die Papierstadt-Detektive auch sein mögen, manchmal unterlaufen ihnen auch Fehler. Laut diverser Wikipediaeinträge, Blogs und auch Medienberichten soll es in NRW eine Trap Street geben: den Galgenpfad in Bonn. Den Weg hat es jedoch tatsächlich gegeben. Das Wissen ist jedoch nur noch Freunden der historischen Stadtgeschichte Bonns vorbehalten. Im Mittelalter führte der Weg zum „Awenberg“ (Auerberg) einem Hinrichtungsort, an dem Verurteilte am Galgen aufgehängt wurden. Zwischen 1143 und 1777 fanden dort Hinrichtungen statt. Den Galgenpfad und auch andere Wegnamen in Bonn gibt es heute allerdings nicht mehr. Um eine Trap Street handelt sich dabei entsprechend aber nicht.