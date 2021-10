Die wichtigsten Ereignisse : Das ist 2021 bisher passiert

Foto: dpa/Kay Nietfeld 54 Bilder Das ist alles im Jahr 2021 passiert

Düsseldorf Was der Sturm auf das US-Kapitol, die Flutkatastrophe in Westdeutschland und die Bundestagswahl gemeinsam haben? Sie gehören wie die Corona-Pandemie zu den wichtigsten Ereignissen 2021. Was bisher sonst noch passiert ist, erfahren Sie in unserer Übersicht.

Wenn man in Zukunft an das Jahr 2021 zurückdenken wird, wird man um die Coronavirus-Pandemie nicht herumkommen. Die Entwicklungen in Sachen Virusverbreitung- und -bekämpfung haben den Deutschen fast täglich neue Schlagzeilen, Regeln und Chancen beschert. Stand der Jahresbeginn noch ganz im Zeichen der Vorsicht, wich diese Geisteshaltung der zunehmenden Verfügbarkeit von Impfstoffen und einer immer mehr an Fahrt gewinnenden Impfkampagne. Entsprechend gab es nach und nach immer weitere Öffnungsbestrebungen. Deutschland hat über das Jahr 2021 hinweg gelernt, mit dem Virus zu leben.

Das Coronavirus hatte 2021 Einfluss auf so gut wie jeden Bereich des Öffentlichen Lebens. Selbst Großereignisse wie die olympischen Spiele oder die Fußball-Europameisterschaft standen unter ganz besonderen Vorzeichen. Dass olympische Spiele ohne Zuschauer ausgetragen werden würden, war vor Corona in unserer vernetzten Welt ebenso undenkbar wie die Vorlage eines Impfpasses als Bedingung für einen Sommerurlaub an der niederländischen Nordseeküste.

Zwar war Corona das über allem schwebende Thema, passiert ist in diesem Jahr aber auch einiges, das nicht oder nur teilweise mit dem Virus zusammenhängt. Beispiele dafür sind Ereignisse wie der Sturm auf das US-Kapitol im Frühjahr 2021, die Flutkatastrophe in Westdeutschland und der Tod von Ikonen wie Gerd Müller und Charlie Watts.

