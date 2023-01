Internationaler Vergleich Die 10 sichersten und gefährlichsten Länder für alleinreisende Frauen

Die Vereinigten Staaten gehen als gefährlichstes, westliches Land aus dem Ranking hervor. Das Land gilt für alleinreisende Frauen als noch unsicherer als die Vereinigten Arabischen Emirate und China. Die USA belegt Platz 19, das liegt vor allem an dem schlechten Abschneiden in den Bereichen Häusliche Gewalt und Sexuelle Gewalt durch Nicht-Partner. Das Risiko dieser Taten entspricht 75 bis 100 Prozent. In dem Bereich Global Gender Gap und Nachts Alleine spazieren gibt es ein Risiko zwischen 50 und 75 Prozent in den USA, bei den Femiziden und dem Gleichstellungsindex kommt das Land auf ein Risiko zwischen 25 und 50 Prozent.