Modern, klassizistisch, antik Die schönsten Konzert- und Opernhäuser der Welt

Dubai Opera (Dubai, VAE)

Die Oper in Dubai liegt im Viertel Downtown Dubai, gleich bei der Springbrunnenanlage Dubai Fountain. Sie wurde 2016 eröffnet und soll das kreative Herz der Stadt symbolisieren und Kunst und Musik zum Leben erwecken. Angelehnt an der maritimen Geschichte Dubais, in der der Seehandel von grundlegender wirtschaftlicher Bedeutung war, wurde die Oper in Form des Segelschiffs Dhau gebaut, dessen Bau auch zu den wirtschaftlichen Zweigen in den Emiraten zählte. Entworfen wurde die Oper von Atkins und dem leitenden Architekten Janus Rostock.

In der Oper finden rund 2.000 Besucher Platz. Das Besondere an den Räumlichkeiten ist, dass sie wandelbar sind wie ein Chamäleon: Vom Theater, kann die Oper in eine Konzerthalle und in einen Veranstaltungssaal verwandelt werden. Dementsprechend universell wird die Oper genutzt: Hier gibt es klassische Theater-, Oper-, Ballett- oder Orchestervorstellungen, aber auch Konzerte, Modeschauen, Live-Unterhaltung, Konferenzen, Galerien und Kunstausstellungen werden hier veranstaltet.