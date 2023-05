Fußfessel, Jesus-Stift, Käsekuchen Die kuriosesten Gegenstände, die in Uber-Fahrzeugen vergessen wurden

Dem Bericht zufolge fallen die vergesslichsten Tage auf Samstag und Sonntag und somit auf das Wochenende. Um 23 Uhr lassen die Menschen offenbar am meisten liegen, am häufigsten tun sie das im April. In Jacksonville im Bundesstaat Florida vergessen die Menschen offenbar am häufigsten etwas im Uber-Fahrzeug, sie werden im Bericht als „vergesslichste Stadt“ geführt. Anspruch auf Vollständigkeit besitzen die Ergebnisse des Uber-Reports selbstverständlich nicht.