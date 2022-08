Beliebte Hörspielserie : Cover der „Drei Fragezeichen“ werden zu NFT-Kunst

Berlin Die prägnanten Cover der Grafikerin Aiga Rasch zur beliebten Bücher- und Hörspielserie „Die drei ???“ werden zu NFT-Kunst. NFTs („Non-fungible Token“) ermöglichen es, digitale Inhalte mit einem nicht austauschbaren Besitzzertifikat zu versehen. Wann die NFTs zu kaufen sind, erfahren Sie hier.

Sechs Kunstschaffende aus der deutschen NFT-Szene werden die Coverbilder der Drei-Detektive-Abenteuer neu interpretieren, wie Sony Music und die NFT-Plattform twelve x twelve am Mittwoch mitteilten: „Ob Andreas Preis, Ghozt, Marco Mori, Max Schwugier, Rabea Senftenberg oder Stefan Große Halbuer - sie alle setzen sich künstlerisch mit den Cover-Artworks der renommierten Medienkünstlerin und Die-drei-???-Ikone Aiga Rasch auseinander.“ Raschs Cover zeichnen sich durch sehr kräftige Farben aus - sowie durch eine Bildsprache, die an Pop-Art erinnert. Der erste „NFT-Drop“, an dem drei der neuen Artworks erworben werden können, ist am 7. September 2022 geplant.