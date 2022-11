Von Leid bis Freude Bilder, die sich einprägten - Was uns 2022 bewegte

„Laugh and the world laughs with you; weep and you weep alone“ (Lache und die Welt lacht mit dir; weine und du weinst allein) schrieb die amerikanische Dichterin Ella Wheeler Wilcox (1850-1919) in ihrem Gedicht "Solitude" (1883). Für Personen des öffentlichen Lebens trifft das weniger zu. Sie teilen mit uns freiwillig oder unfreiwillig ihren Schmerz. Der Schweizer Tennisspieler Roger Federer ließ nach seinem letzten Match am 23. September 2022 seinen Tränen freien Lauf und berührte damit Tennisfans auf der ganzen Welt.