„Weather Photographer of the Year 2022“ : So faszinierend schön können Wolken, Stürme und Regenbögen sein

Düsseldorf Wetter ist viel mehr als Regen, Sonne, Wolken, Nebel Eis. Spektakuläre Stürme, Regenbögen, die nicht von dieser Welt scheinen, goldenes Abendlicht, bizarre Wolken - jedes Jahr kürt die Royal Meteorological Society die besten Wetter-Fotos. Einmal mehr zeigt sich, es kommt bei der Wetter-Fotografie auf den richtigen Moment an.

Jamie Russell (44) aus Shanklin, Isle of Wight, Großbritannien nahm einiges auf sich, um ein Foto eines Doppelregenbogens aufzunehmen. Er hatte am 27. Mai 2022 die Schauer und Stürme von Westen nach Osten über die Insel Isle of Wight verfolgt. Schließlich habe er Bembridge, ein Dorf am östlichsten Punkt der Insel, erreicht, als der letzte Schauer abzog, sagte der 44-Jährige zur Entstehung seines Bildes. Dunkle Wolken sind am Himmel zu sehen, während die Landschaft in warmgoldenes Licht getaucht ist. Ein doppelter Regenbogen spannt sich von Küste bis ins Meer. Ein rotes Bötchen liegt ruhig im Wasser. In Panik sei er voll bekleidet ins hüfthohe Wasser gewatet, um diese einzigartige Szene noch zu erwischen. Belohnt wurde er mit dem ersten Platz des Publikumspreises beim Fotowettbewerb „Weather Photographer of the Year 2022“.