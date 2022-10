Kategorie Mobil, 2. Platz

Nach einer Übernachtung in Tarbet am Loch Lomond in Schottland und einer frühmorgendlichen Wanderung mit den Hunden Oscar und Ollie auf den Cruach Tairbeirt, fand Vince Campbell (60, aus Penrith/Großbritannien) diese wunderschöne, neblige Landschaft vor. "Die Wälder, die Arrochar Alpen, das Loch und Ben Lomond waren in 'schottischen Nebel' getaucht. Diese Aufnahme entstand, kurz bevor die Sonne auftauchte.