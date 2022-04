Der World Nature Photography Awards 2021 zeichnet jedes Jahr die besten Naturfotografen aus, die die Schönheit unseres kostbaren Planeten zeigen. Am diesjährigen Wettbewerb wurden Beiträge aus 20 Ländern auf sechs Kontinenten eingereicht und die Sieger aus den 14 verschiedenen Kategorien ausgewählt.

Gold in „Verhalten der Säugetiere“ und Gesamtsieger

Der US-Fotograf Amos Nachoum holte sich mit seinem eingereichten Beitrag den Goldpreis in der Kategorie Verhalten – Säugetiere und den Gesamtsieg des World Nature Photographer of the Year. Zudem darf er die Siegesprämie von 1000 US-Dollar mit nach Hause nehmen. Darauf zu sehen ist ein Seeleopard, der einen Eselspinguin in der Antarktis jagt und zu verschlingen droht.