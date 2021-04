Aprilscherz / Aprilstreich 5

1962 gab es nur einen Fernsehsender in Schweden. Er sendete in Schwarz-Weiß, Techniker Kjell Stensson allerdings hatte eine zündende Entdeckung gemacht. Er verkündete in den Nachrichten, dass Fernsehen in Farbe mittels eines sehr einfachen Tricks zu erreichen sei. Man müsse einfach einen Nylonstrumpf über den Fernseher ziehen und schon erschiene das Bild in leuchtenden Farben.