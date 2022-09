Welthundetag 2022 : Das sind die beliebtesten Hunderassen Deutschlands

Düsseldorf Auch in diesem Jahr findet wieder der Welthundetag statt. Dies haben wir uns zum Anlass genommen und die beliebtesten Hunderassen Deutschlands gelistet. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Der Welthundetag 2022 steht vor der Tür und auch in diesem Jahr suchen wir wieder den schönsten Hund aus NRW. Am 10. Oktober küren wir dann den Sieger-Hund. Mit dabei sind unter anderem Bulldoggen, Huskys, Schäferhunde, Golden Retriever und viele mehr. Aber welche Rasse ist eigentlich in Deutschland am beliebtesten?