Meeresbewohner bis Vögel Spielarten der Natur - 15 sonderbare Tiere dieser Erde

Hoatzin (Opisthocomus hoazin)

Stinkvogel – Der Hoatzin wird tatsächlich so genannt, weil er stinkt. Sein Gestank soll frischem Kuhdung ähneln, verursacht durch sein Verdauungssystem, das an wiederkäuende Säugetiere erinnert. Die Verdauung findet unter anderem in einem enorm vergrößerten Kropf statt, wo die Nahrung mit Hilfe von Bakterien vorverdaut wird. Der Hoatzin lebt im nördlichen Südamerika. Sein anderer Name ist auch Schopfhuhn.