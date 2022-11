Stiftung Warentest : Paketlieferdienste sind besser als ihr Ruf

Berlin Besonders in der Vorweihnachtszeit sind Paketlieferdienste wie DHL oder Hermes ganz besonders gefragt. Doch welcher Anbieter liefert am besten? Das hat Stiftung Warentest nun herausgefunden.

Weihnachten naht und damit erwarten auch die Paketdienste in Deutschland wieder Höchstbetrieb. Der Bundesverband Paket und Expresslogistik hat 2021 errechnet, dass in der Vorweihnachtszeit in Deutschland, also im November und Dezember, täglich 16 Millionen Kurier-, Express- oder Paketsendungen transportiert werden. Da kann schon einiges schief gehen.