Vergleich DHL und Klimaaktivisten einigen sich nach Blockade am Flughafen Leipzig

Am 13. Juli hatten mehrere Aktivisten einen Zaun am Düsseldorfer Flughafen durchschnitten und sich auf dem Rollfeld festgeklebt. Die Folge waren Flugausfälle und -verspätungen. Der Düsseldorfer Flughafen will Schadenersatz von den Aktivisten der Klimaschutzgruppe Letzte Generation. Man werde entsprechende Ansprüche geltend machen, sagte ein Airport-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Eine ähnliche Aktion hatte es vor zwei Jahren am Flughafen Leipzig/Halle gegeben. Dort haben der Logistikkonzern DHL, dessen Paketzentrum von der Blockade betroffen war, und die Klimaaktivisten nun einen außergerichtlichen Vergleich erzielt.