Zwischen Hamburg und Berlin: 700 ICE-Reisende sitzen im Dunkeln fest

Hagenow-Land/Pritzier Ein Oberleitungsschaden hat am Freitagabend einen ICE mit 700 Reisenden an Bord unverhofft gestoppt. Er blieb auf freier Strecke liegen, die Reisenden saßen über Stunden fest - ab dem Abend dann sogar im Dunkeln.

In der Folge kam es auch bei anderen Zügen zu Verspätungen. Ursache war ein Oberleitungsschaden in Mecklenburg-Vorpommern: Der ICE 690 war zwischen den Bahnhöfen Hagenow-Land und Pritzier in herabhängende Teile einer Oberleitung gefahren, woraufhin nach Bahnangaben der Strom abgestellt werden musste. Der Fernverkehr auf der Strecke Berlin-Hamburg musste in beiden Richtungen über Uelzen umgeleitet werden. Auch die Strecke Hamburg-Schwerin-Rostock war betroffen.