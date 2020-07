Nach Synagogen-Anschlag : Zweiter Prozesstag - Video von Halle-Attentäter gezeigt

Magdeburg Die Hauptverhandlung gegen den Synagogen-Attentäter von Halle ist fortgesetzt worden. Dabei wurde das Video gezeigt, das Stephan B. während der Tat live ins Internet übertragen hatte. Zudem sollten die Nebenkläger die Möglichkeit haben, dem Angeklagten Fragen zu stellen.

Der Prozess des Naumburger Oberlandesgerichts wird wegen des großen öffentlichen Interesses und aus Sicherheitsgründen im größten Verhandlungssaal Sachsen-Anhalts in Magdeburg verhandelt. Anders als am Vortag bildeten sich am Mittwochmorgen keine langen Schlangen mehr vor dem Gerichtsgebäude. Am Dienstag hatte sich der Prozessbeginn um zwei Stunden verzögert, weil für die Sicherheitsmaßnahmen mehr Zeit als veranschlagt nötig war. Vor dem Gebäude warteten Menschen in langen Schlangen. Der Angeklagte wurde am Mittwochmorgen erneut per Hubschrauber vom Gefängnis nach Magdeburg gebracht.