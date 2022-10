Zu lange Verfahrensdauer : Mutmaßlicher Mörder kommt auf freien Fuß

Zweibrücken Der mutmaßliche Mörder einer 17-Jährigen aus Ludwigshafen kommt aus der Untersuchungshaft frei. Grund sei ein zu langes Verfahren.

Sowohl der inzwischen 19-Jährige als auch die Staatsanwaltschaft legten Revision dagegen ein. Beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe lag diese am Freitag aber noch nicht vor. Das Urteil in Frankenthal fiel erst im August. Schon seit März 2020 saß der damals 17-Jährige in Untersuchungshaft. Im September darauf begann die Hauptverhandlung.