Kontrollierte Sprengung : Zwei Weltkriegsbomben in Gießen unschädlich gemacht

Gießen Der Fund zweier Bomben hat am Montag den Feierabend von 2500 Personen in der Stadt Gießen gestört. Sie mussten für deren Entschärfung und kontrollierte Sprengung vorübergehend evakuiert werden.

Rund 2500 Menschen, die zur Sicherheit evakuiert worden waren, konnten in der Nacht zum Dienstag nach Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch die Sperrung der A485 am Gießener Nordkreuz und an den Auffahrten Ursulum und Wieseck wurde wieder aufgehoben.