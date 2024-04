Getötete Ukrainer in Bayern Opfer waren nach Angaben Kiews ukrainische Soldaten

Der Verdächtige war am Samstag in seiner Wohnung unweit des Tatorts festgenommen worden. Am Sonntag wurde der 57-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II der zuständigen Ermittlungsrichterin vorgeführt, die Haftbefehl wegen Mordes erließ. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun in Untersuchungshaft sitzt.